Aşıda öncelik Kuşadalı turizmcileri sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşıda öncelik Kuşadalı turizmcileri sevindirdi

İHA

Aşıda öncelik Kuşadalı turizmcileri sevindirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması açıklaması Kuşadalı turizmcileri sevindirdi.
Covid19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün uzun zamandır beklediği aşıda öncelik kararı haberi, turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın turizm sezonunun açılmasını takiben turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması kararına göre “güvenli turizm sertifikalı, bakanlık veya belediye belgeli konaklama ve yemeiçme tesisleri ile seyahat acenteleri çalışanları, profesyonel tur rehberleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlarda görev yapan şoförlere belirlenen program dahilinde Covid19 aşısı yapılacak.
“Ülkemize gelecek olan rezervasyonları olumlu yönde etkileyecek”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden yaptığı açıklamada "Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Son derece yerinde oldu. Geçen yıl, güvenli turizm sertifika programını başlatarak yine bir ilki gerçekleştirmiştik. Bu sene de bununla beraber “güvenli turizm sertifikası” alan otellerde aşılama gelmesi, bizi yine farklı bir kulvara taşıyacak, dünyanın önüne geçirecek. Dolayısıyla ülkemize gelecek olan rezervasyonları olumlu yönde etkileyecek. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması yurt dışından ülkemize tatil amaçlı gelecek yabancı misafirlerimize güven verecek. " şeklinde konuştu.

" Sektörün toparlanması açısından önemli bir adım”
Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise "Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, yaptıkları açıklamalarda seyahate çıkacak vatandaşlarına gidecekleri ülkede aşılanmış personelin hizmet etmesini istediklerini söylemişlerdi. Bu sayede istekleri yerine geldi. Turizm personelinin aşılanması iç pazara da hareket getirecek. Çünkü kendi vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla seyahate çıkabilecek. Sektörün toparlanması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama ile de uluslararası rekabette Türkiye'nin önü açılacaktır." diye konuştu.

“Türkiye turizmi için belki de devrim yaratabilecek bir adım”
Aydın Profesyonel Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın ise “Bu çok önemli bir adım. Türkiye turizmi için belki de devrim yaratabilecek bir adım çünkü şuan da Türkiye turizmi bu aldığı kararla bir çok komşusunun örneğin Yunanistan gibi, Akdeniz çanağındaki komşularımızın önüne geçmiş durumdayız. Eğer biz bu ayın sonuna kadar tüm turizm çalışanlarını aşılayabilirsek eminim yurtdışından gelecek, Türkiye’ye gelmeyi dört gözle bekleyen insanların sayısı da artacaktır. Bu çok büyük bir öncelik bizim için, çok değer veriyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da bir haftada 52 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da bir haftada 52 aranan şahıs yakalandı
Aydın’da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı
Turizm personeline korona aşısı uygulaması Kuşadası'nda sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Turizm personeline korona aşısı uygulaması ...
Turizm çalışanları için aşı programı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Turizm çalışanları için aşı programı çalışmaları ...
Böyle kurtarma operasyonu görülmedi Zıplaya zıplaya kurtardılar İtfaiyecilerin pratik zekası aracı sıkıştığı yerden kurtardı
YEREL HABERLER Böyle kurtarma operasyonu görülmedi Zıplaya zıplaya ...
Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı 1 haftada 29 kişi ceza yedi
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı 1 ...
Pandemi, konut tercihlerini de değiştirdi
YEREL HABERLER Pandemi, konut tercihlerini de değiştirdi
Aydın’a fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a fırtına uyarısı
Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı
Aydın'da 6 gıda firmasına 60 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın'da 6 gıda firmasına 60 bin TL ceza kesildi
Sahte çek ile iş makinesi almaya kalktılar, polise yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte çek ile iş makinesi almaya kalktılar, polise ...
Çaldığı motosikleti 37 parçaya bölmüş
YEREL HABERLER Çaldığı motosikleti 37 parçaya bölmüş
Aydın'da simide zam geldi
YEREL HABERLER Aydın'da simide zam geldi
Aydın’da konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları azaldı
Personelinden Başkan Özcan’a zam teşekkürü
YEREL HABERLER Personelinden Başkan Özcan’a zam teşekkürü
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Safımız belli, tarafımız belirgindir"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Safımız belli, ...
AK gençlerden Başkan Kaplan’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER AK gençlerden Başkan Kaplan’a doğum günü sürprizi
Sümer Vakfı küllerinden yeniden doğuyor
YEREL HABERLER Sümer Vakfı küllerinden yeniden doğuyor
Aydın’da 23 milyon liralık çiğ süt destek ödemesi
YEREL HABERLER Aydın’da 23 milyon liralık çiğ süt destek ödemesi
Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak
YEREL HABERLER Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak
Av kontrolünde 3 kişiye 18 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Av kontrolünde 3 kişiye 18 bin TL ceza kesildi
Sabah saatlerinde sis etkili oldu Yağmurlar sisi de beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Sabah saatlerinde sis etkili oldu Yağmurlar sisi de ...
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Efeler’deki denetimlerde 28 bin TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Efeler’deki denetimlerde 28 bin TL cezai işlem ...