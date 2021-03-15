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Üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

DHA

Üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın İncirliova ilçesinde, Okan T. (27), 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atladı. Şans eseri orta refüjdeki toprak zemin üzerine düşen genç, ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı´ndaki yaya üst geçidinde meydana geldi. Okan T.'ye üst geçitte gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunacağı endişesiyle polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ikna etmeye çalıştığı Okan T. herkesin bakışları arasında kendisini 5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Genç, şans eseri orta refüjdeki toprağın üstüne düştü. Ağır yaralanan Okan T., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Okan T.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-03-15 19:59:31

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