Ayakları kırılan köpek tedavi edildi

Hasta ve yaralı hayvanlara umut olmaya devam eden Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak geçirdiği kaza sonucu iki ayağı da kırılan terrier cinsi köpeği yaşama döndürdü.

Yapılan operasyonların ardından yürümeye başlayan ve Teri ismi verilen sevimli köpek, merkez çalışanlarının adeta göz bebeği oldu.

Kirazlı yolu üzerinde bulunan 4 dönümlük arazi üzerine kurulu Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına yuva olmayı sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen merkez, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra Haybulans tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta ve yaralı hayvanları da tedavi ediyor. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek ileri tıbbı müdahale ile yaşama döndürülen hayvanların durumu çalışanlar tarafından büyük bir titizlikle takip ediliyor.

“Otomobil çarptı”

Gece saatlerinde Yavansu mevkiinde terrier cinsi köpeğe bir otomobil çarptı. Arka bacaklarından ağır yaralanan köpeğin imdat çığlıklarına çevredeki hayvan severler yetişti. Köpeğin ağır yaralı olduğunu gören vatandaşlar zaman kaybetmeden Kuşadası Belediyesi’nin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa’ya haber verdi. Güvercin Masa’dan yapılan bilgilendirme üzerine harekete geçen Haybulans kısa sürede yaralı köpeğin bulunduğu adrese ulaştı. Uzman veterinerler tarafından yaralı köpeğe ilk müdahale yapıldıktan sonra Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yaralı köpeğin önce röntgeni çekildi. Röntgende arka iki bacağının kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine vakit kaybetmeden köpeğin iki bacağı da ameliyat edildi.

“Sevimli köpeğe Teri ismi verildi”

Merkez çalışanları tarafından “Teri” ismi verilen sevimli köpeğin durumu, başta ameliyatları gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat olmak üzere tüm personel tarafından büyük bir titizlikle takip ediliyor. Kalça ekleminde bir sorunu daha olduğu tespit edilen Teri’yi önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha bekliyor. Yapılan müdahale ile yaşama döndürülerek bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ayağa kalkmaya ve ağır da olsa yürümeye başlayan Teri’nin üçüncü operasyonun ardından eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

“Yeni yuvasını bekliyor”

Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat, Teri ismi verilen köpeğin evinden kaçmış olabileceğini belirterek “Sahibini aradık ama ulaşamadık. Sağlığına kavuşana kadar merkezimizde misafir edilecek olan Teri, sahiplendirilecek. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha evcil hayvan satın almak yerine sahiplenmeleri çağrısında bulunmak istiyoruz” dedi.



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