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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar dünyadaki iklim değişikliğini ele alıyor

İHA

Uzmanlar dünyadaki iklim değişikliğini ele alıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmekte olan ‘İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' devam ediyor. 17 ay önce başlayan ve toplam 48 ay boyunca devam edecek çalışmaların bu ayki oturumunda sağlık sektörü ele alınacak. Projede sağlık sektör uzmanı olarak görev yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz konuyla ilgili sunum yapacak.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı olarak yer aldığı projenin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini kaydeden Prof. Dr. Didem Evci Kiraz “9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan proje, 48 ay boyunca devam edecek olup, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; İklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının geliştirilmesi, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi için kapasitenin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine uyum hibe programı ile uygulama kapasitesinin artırılması, projenin dört temel amacı olarak tanımlanmıştır” dedi.
İklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının güçlendirilmesi amacıyla programlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, “Öncelikli sektörlere ilişkin kapsamlı iklim değişikliği etki ve etkilenebilirlik analizleri yapılacak. Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (UUSEP) katılımcı bir süreçle güncellenecek. UUSEP için izleme, değerlendirme, raporlama ve bildirim sistemi oluşturulacak. UUSEP için finansman stratejisi geliştirilecek ve öncelikli sektörler için uyum planlama kılavuzları hazırlanacak” diyerek yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi amacıyla Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun illeri için analizlerin yapılacağını söyledi.
Bu kapsamda UNDP’de Sağlık Sektör Uzmanı olarak görev alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim üyesi Prof.Dr. Didem Evci Kiraz 1522 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “İklim değişikliği etki ve etkilenebilirlik analizleri” programında 17 Mart 2021 günü sağlık sektörünün iklime uyum sürecini değerlendirme ve katkılara açacak.

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