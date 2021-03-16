Söke’de gıda işletmelerine Kovid-19 denetlemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de gıda işletmelerine Kovid-19 denetlemesi

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda işletmelerine yönelik Kovid19 denetlemesi gerçekleştirildi.

Söke’de gıda işletmelerine Kovid-19 denetlemesi

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda işletmelerine yönelik Kovid19 denetlemesi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını açıklamasının ardından, Söke’de de kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğunluk kazandı. Akşam saatlerinde çalışan gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. Kaymakam Soner Zeybek beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ile birlikte gece denetiminde bulunuldu. Yapılan denetimlerde işletmelerin çalışanlarına ve vatandaşlara Maske, Mesafe ve Hijyen konularında hatırlatmalarda bulunuldu.
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek yaptığı açıklamada, “Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili gece ve gündüz denetlemeler aralıksız olarak ve düzenli bir şekilde devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu
YEREL HABERLER Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta ...
Söke'de ola savrulan çuvallar tehlike oluşturdu
YEREL HABERLER Söke'de ola savrulan çuvallar tehlike oluşturdu
Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, yeni projeler için alt yapı ...
Didim’de alternatif spor turizmine GEKA desteği
YEREL HABERLER Didim’de alternatif spor turizmine GEKA desteği
Uzmanlar dünyadaki iklim değişikliğini ele alıyor
YEREL HABERLER Uzmanlar dünyadaki iklim değişikliğini ele alıyor
Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan genç, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yapan ...
Aydın’a metrekareye 25 kilogram yağış düştü, çiftçiler sevindi
YEREL HABERLER Aydın’a metrekareye 25 kilogram yağış düştü, ...
Efeler’de çöp kovaları yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de çöp kovaları yenileniyor
Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
Kuşadası’nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu
Ayakları kırılan köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Ayakları kırılan köpek tedavi edildi
Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu Sıcaklar dolayısıyla çok çalışan arılar yorgun düştü
YEREL HABERLER Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini ...
ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı Bir buçuk ton saklama kapasitesine sahip Ağaç dikmeye geldi, görünce şaşırdı
YEREL HABERLER Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı Bir buçuk ...
Aydın’da araç muayenesi işkenceye dönüştü Paradan başka hiçbir şeyin geçmediği araç muayene istasyonları vatandaşı isyan ettirdi
YEREL HABERLER Aydın’da araç muayenesi işkenceye dönüştü Paradan ...
Büyükşehir, kuraklık sorunu için harekete geçti
YEREL HABERLER Büyükşehir, kuraklık sorunu için harekete geçti
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
YEREL HABERLER Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Nazilli’de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Nazilli’de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
Üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye 50 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ...
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönem çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönem ...
Başkan Kaplan'dan sağlık kahramanlarına moral
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan sağlık kahramanlarına moral
Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı ...