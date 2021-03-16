Kuşadası'nda 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçesinde farklı zamanlarda 2 otomobil ve 2 motosiklet çalındı. 2 ev ve 4 iş yerinden de hırsızlık meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Özel ekip, 7 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Özel ekip, Ş.S.A., A.İ., K.B., A.K., D.K., Y.A. ile H.K. adlı şüphelileri, saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-03-16 17:01:02



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