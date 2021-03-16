Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken akıma kapılan Yahya Dağcı (19), hayatını kaybetti.

Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-03-16 17:56:36



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