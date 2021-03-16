Vali Aksoy; "Aydın'da pozitif vaka sayısında artış gözlemleniyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'daki Korona virüs vaka sayılarında artış gözlemlendiğini belirterek vatandaşlara kurallara uyulması konusunda çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 94 kişi korona virüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 657’yi buldu. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın'da bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 58,71'i Korona virüse yakalandı. Vaka sayılarının haftalık olarak açıklanmaya başladığı 814 Şubat arası 35,21 olan oran, 1521 Şubat arası 37,71, 2026 Şubat arası 42,24, 27 Şubat5 Mart arası 49,42 olurken son olarak 612 Mart arası 58,71'e yükseldi. Aydın'da her hafta artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydınlılara seslenerek, "Bütün kurumlarca Korona virüs ile mücadelede büyük bir gayret gösterilmesine rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme sürecine dönebilmek bizlerin pandemi kurallarına titizlikle uyması ile mümkün olabilecektir. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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