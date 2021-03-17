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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GEKA’nın 2020 yılı proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı

İHA

GEKA’nın 2020 yılı proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı

Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA), 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürüttüğü Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, Alternatif Turizm ve Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci sona erdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, toplam 35 milyon TL bütçesi olan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısını Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, Alternatif Turizm ve Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programları olarak 9 Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti. 27 Kasım 2020 tarihinde başvuru süreci sona eren Proje Teklif Çağrısı kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’dan; Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Programına 80, Alternatif Turizm Programına 52, Alternatif Turizm Altyapısı Programına 60 olmak üzere toplam 192 proje teklifi sunulmuştu.
Ön inceleme, bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesi ve değerlendirme komitesinin incelemesi gibi süreçlerden geçen aday projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı bulunan projeler, 10 Mart 2021 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilen 137. GEKA Yönetim Kurulu Toplantısının ardından ilan edildi. Bölgeden toplam 69 proje destek almaya hak kazandı.
Üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasının hedeflendiği “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nda 32 proje başarılı oldu. Söz konusu 32 projeye toplam 13,2 milyon TL destek sağlanarak bölgedeki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması sağlanacak.
Spor, macera ve doğa turizminin yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesinin hedeflendiği “Alternatif Turizm Mali Destek Programı”nda ise 18 proje destek alacak. Bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek projelerin uygulanmasıyla, Bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısı artarken ortalama konaklama sürelerinin de artacağı ön görülüyor. Uygulanacak 18 proje kapsamında, KOBİ statüsündeki işletmelere toplam 5,3 milyon TL destek sağlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar ve benzeri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı”nda 19 proje yaklaşık 15,9 milyon TL mali destek almaya hak kazandı. Projelerle bölgedeki alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlanacak. Bunun yanında bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi için çalışmalar yürütülecek.
GEKA’dan yapılan açıklamada “69 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 51 milyon TL’lik yatırımın gerçekleşeceği 2020 yılı Proje Teklif Çağrısının, Aydın, Denizli ve Muğla için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz” denildi.
Projelerin detaylı listesine www.geka.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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