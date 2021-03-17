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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; “Çanakkale Deniz Zaferi dünyaya vurulmuş Türk damgasıdır”

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; “Çanakkale Deniz Zaferi dünyaya vurulmuş Türk damgasıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ’18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Çanakkale deniz zaferi dünyaya vurulmuş bir Türk damgasıdır" dedi.
Çanakkale zaferinin, Türk milletini, yurt edindiği Anadolu’dan atmak ve yok etmek üzere yola çıkmış zalimlerin hüsran ve kesin bir yenilgi ile def edilmesinin adı olduğunu ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin, milletimizi en zayıf olduğunu zannettikleri bir dönemde başlattıkları büyük saldırının, yüksek bir iman ile püskürtülmesi demektir. Cesaret, yaradılışla beslenen bir erdemdir. Kahramanlık olağanüstü erdem ve cesaretin, şuur ve fedakârlıkla beslenerek, geriye dönmemek üzere ileriye atılmak ve ölüme meydan okuma halidir. Ne büyük bir gurur kaynağıdır ki, Türk milleti bağrından kahramanlar yetiştirmekte ve tarihe damgasını vurmakta en önde yer almıştır.
Tarih Çanakkale’ye kadar topyekûn kahramanlık yapmış millete hiç rast gelmemiştir. Türk milleti Çanakkale ile kahraman oldu ve Kahraman Türk milleti unvanına kavuştu.
Çanakkale, ruhun maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir menkıbenin adıdır. Duaların himmetiyle, aminlerin gücüyle, elbette Türklüğün bükülmez bileği, eğilmez başıyla Çanakkale’de zulüm püskürtülmüş, düşman donanması denizin dibine yollanmıştır. Sırtına aldığı 276 kilogramlık topla yenilmez armada şeklinde görülen savaş gemilerini deviren Seyit Onbaşı anlaşılmalı, milli yüreklerde sembol haline gelen Çanakkale gençlerimize, geleceğimize milli şuur kodları ile taşınmalıdır" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayarak Çanakkale’yi kavramak gerektiğini ifade eden Alıcık, "57. Alay’ın muhteşem iradesiyle birlikte, Conkbayırı, Arıburnu ve Anafartalar’da öne çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayarak Çanakkale’yi kavramak gereklidir. Çanakkale dünyaya vurulmuş asla silinmeyecek Türk damgasıdır. Çanakkale ruhu Türk milletine Levhi Mahfuz’dan itibaren yazılıdır ve bu ruh hainlere, katillere Türk vatanını dar edecektir. Kutlu zaferimizin 106 yılında, Çanakkale’de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Cumhuriyet’in yolunu açan, Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, tüm şehitlerimize ve muhterem ecdadımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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