Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup, dün saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabanca kullanılan kavgada F.A., K.E. ve U.B. ile sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen B.C., E.C., G.İ., O.İ., Ç.S.T. ve G.Ü.'yü gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ile 9 mermi ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-03-17 12:06:54



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