Nazilli Belediyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-2

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NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) Selçuk (xx), Mehmet (x), Polat (xx), Ufukcan (x) (Dk. 71 Mehmet Akif x), Sefa (xx), Aytaç (xx), Tamer (x) (Dk. 46 Sinan x), Murat Can (x), Bünyamin (x) (Dk. 46 Muhammet Ali x), Mert (x) (Dk. 71 Hasan x)

AĞRI 1970 SPOR: Mustafa (xx) Seyit (x) (Dk. 46 Mehmet xx), Cuma Ali (xxx), Berk (xxx), Nuh (xxx), Can (xx), Mert (x) (Dk. 59 Hamdi x), Ercan (xxx), Muhammed (xx), Emrah (xx) (Dk. 86 İbrahim), Önder (xxx) (Dk. 85 Ahmet)

GOLLER: Dk. 36 Ercan, Dk. 71 Önder (Ağrı 1970) - Dk. 76 Mehmet Akif (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Bünyamin, Muhammet Ali (Nazilli Bld) - Seyit, Hamdi, Mustafa (Ağrı 1970)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk kovalayan Nazilli Belediyespor, evinde Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek yarışta ağır yara aldı. Yeni teknik direktörü Mesut Toros yönetiminde ilk maçına çıkan Nazilli ekibi galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Konuk takım mücadelenin 36'ncı dakikasında Ercan'la öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ağrı 1970, 71'inci dakikada Önder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi Nazilli Belediyespor, 76'da Mehmet Akif'le umutlansa da yenilgiden kurtulamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)

2021-03-17 16:11:10



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