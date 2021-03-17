Kuşadası'ndaki ilkokullara temizlik belgesi verildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eğitim veren ve gerekli koşulları sağlayan ilk ve ortaokullar “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı.

Millİ Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" protokolü kapsamında gerekli şartları sağlayan ilkokullarının müdürlerine "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Ortaokullardan sonra ilkokullar da “Okulum Temiz” belgesini Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın elinden aldı. Okulların müdürlerine teslim edilen belgeler için düzenlenen törenin ardından bir açıklama yapan Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, öğrencilerin kişisel bakım ve becerilerinin önemli olduğunu belirterek, bunun için bakanlığın hazırladığı kılavuz doğrultusunda okullarda bir uyum programı başlattıklarını söyledi. ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’nün eksiksiz uygulanacağını Kuşadası’nda eğitim veren tüm okulların söz konusu belgeyi alması için çabalayacaklarını söyledi.



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