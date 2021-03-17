Didim’de pandemide kullarına uymayanlara 1,5 milyon ceza kesildi

Didim Kaymakamı Halil Avşar ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada pandemi sürecinde 1 yıllık denetimlerde 1141 kişiye 1 milyon 560 bin 998 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Didim’de aylık basınla buluşma toplantısında konuşan İlçe Kaymakamı Halil Avşar pandemi döneminde ilçedeki vaka sayıları ve kesilen cezalarla ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Halil Avşar 2020 Mart ayında bu güne Didim’de yapılan denetimler maskemesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayan 1141 kişiye 1 milyon 560 bin 998 TL idari para cezası kesildiğini da bildirdi.

Kaymakam Avşar ilçedeki korona virüs dönemi ve normalleşme dönemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak “İlçemizde geçtiğimiz günlerde vaka sayımız sıfırdı ama bu rakamlar anlık değişebiliyor. Aydın’ın ortalamasını biz düşürüyoruz ama rehavete kapılmamak lazım. Halkımız bu konuda çok duyarlı, esnafımız duyarlı. Ayrıca emniyet güçlerimizle yaptığımız denetimler, filasyon ekiplerinin çalışmaları, sağlık çalışanlarımızın bu konudaki özverili bu sonuçları almamızda etkili oluyor. Herkesin katkısı var ve bu da önemli" dedi.

Avşar ayrıca geçen yaz döneminde PCR testleri noktasında Didim adına iyi bir sınav verildiğini belirterek herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekti.



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