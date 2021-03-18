“Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü” eğitimi düzenlendi

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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğü, “Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü” programına katılım sağlanarak eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, "Hayvanların Korunmasına dair Uygulama Yönetmeliği" kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden organize edilen "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü" eğitimine Müdürlüğümüzce katılım sağlanmış olup, uzman personelimizce "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili mevzuat kapsamında eğitimler verilmiştir” denildi.



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