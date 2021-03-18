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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de uyuşturucu tacirine şok baskın

İHA

Didim’de uyuşturucu tacirine şok baskın

Aydın' ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs uyuşturucu madde ile Uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ile yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim’de emniyet güçleri uyuşturucu madde kullanan iki şahsı göz altına aldı. Göz altına alınan iki şahıstan 0.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. İki şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen F.D emniyet çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Göz altına alınan F.D adlı şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise “5 adet fişeklenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 2.68 gram metamfetamin maddesi, 1 fişek halinde 2.19 gram tütünle karışık esrar maddesi, Uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen 745 Türk Lirası, Uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.D. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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