İlçedeki 2 bin işletmeye indirimli elektrik desteği



İSTANBUL, (DHA)Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, yurt geneline yayılan iş birliklerine devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Söke Ticaret Odası ile önceki gün imzalanan protokol sayesinde, ilçedeki 2 bin ticari işletmenin uygun fiyatlı elektrik hizmetinden yararlanabileceği açıklandı.Konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni iş birliğini duyurdu. Söke Ticaret Odası (STO) ile varılan anlaşma kapsamında, odaya kayıtlı 2 bin işletmenin enerji ihtiyacı indirimli fiyatla karşılanabilecek. Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik ve Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, oda genel merkezinde bir araya gelerek indirim protokolünü imzaladılar.ÜRETİCİLERE EKONOMİK DESTEKSepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, anlaşmanın ilçedeki iş insanlarına ve girişimcilere ekonomik destek niteliği taşıdığını söyledi. Aydın´ın turizm, sanayi ve tarım alanlarında önemli işletmelere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Mekik, STO ile başlayan iş birliğinin kent geneline yayılmasını hedeflediklerini söyledi. Mekik, sözlerinin devamında, "Sepaş Enerji olarak, Türkiye´nin dört bir yanında üreten ve bu zor dönemde ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmecilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak, onlar için en avantajlı, rekabetçi ve şeffaf fiyatlandırma tarifesini hazırlıyoruz. Enerji çözüm ortağı olarak elektrik tüketicilerinin her konuda daima yanlarında olmak bizim önceliğimiz" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Aydın / Söke DHA

2021-03-18 12:33:26



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