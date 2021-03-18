Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı



Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)AYDIN'da Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aydın' da da tören düzenlendi.Aydın Valiliği Atatürk Anıtı´nın önünde düzenlenen anma töreninde Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Albay Feramis Duran, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin , Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu´nun şehitler için yapığı duanın ardından tören son buldu.

`ÇANAKKALE KİBRİN İNANCA YENİLMESİDİR´

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreninde konuşan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, "Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlik deyince, ilk akla gelen 250 bin şehidimizi, toprağa verdiğimiz Çanakkale Zaferi'dir. Tarih boyunca, asil milletimizin evlatları vatan, millet uğruna Allah yolunda savaşıp mukaddes değerler için canlarını feda etmişlerdir" dediFOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-03-18 15:25:42



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