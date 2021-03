Aydın'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi Vali Aksoy, "Şehit ve gazilerimiz her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla, Aydın Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Vali Aksoy, "Şehit ve gazilerimiz her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.



Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve protokol üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk milletinin tarihi destanlarla ve zaferlerle doludur. Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatmak azim ve kararlılığıyla cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü koruma sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin bağımsızlığı, huzur ve güvenliğini korumak için bu ulvi makamlara yükselmiş şehit ve gazilerimiz her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu vatanın kahraman evlatları, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve en son 15 Temmuz'da terör ile mücadelede tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Aziz milletimizin üzerine oynanan her türlü oyunları dün olduğu gibi bugünde bertaraf ederek yarınlara daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Şanlı bayrağımızı korkusuzca bu topraklar üzerinde dalgalandırmak, şehit ve gazilerimize sahip çıkmak en önemli vazifemizdir" dedi.



Vali Aksoy'un konuşmasının ardından ve gazilerin özgeçmişleri okundu. Vali Aksoy tarafından, Şehit Piyade Çavuş Mutlu Uçar'ın kardeşi Ferah Atun'a, Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın babası Gürhan Dolunay'a, Vazife Malulü Polis Memuru Serdar Mutluer'e, Gazi Bakım Astsubay Kıdemli Üstçavuş Kadir Gökalp'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.



Duygusal anların yaşandığı tören günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.