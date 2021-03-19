Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı

Çine Devlet Hastanesi'ne hayırsever bir vatandaş tarafından EKG cihazı bağışlandı.

Çine Devlet Hastanesi'ne ismi açıklanman bir hayırsever tarafından EKG (Elektrokardiyografi) cihazı bağışlandı. Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizleri daha da güçlendirmektedir. Hastanemize göstermiş oldukları destek ve örnek davranışından dolayı hayırseverimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.



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