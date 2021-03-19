Emekli baş komiser banyoda ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 75 yaşındaki emekli baş komiser evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1638 Sokak’ta saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli baş komiser olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Mehmet Ali Tayuk, duş almak için banyoya girdi. Banyoda uzun süre kalması sebebiyle meraklanan eşi, banyoya girince Tayuk’u yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Hemen durumu ihbar edilmesinin üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerin ardından Tayuk’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Tayuk'un kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.