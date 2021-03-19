Kayıp döviz bürosu çalışanını görüntüleyen restoran sahibi: Tavırları endişe vericiydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp döviz bürosu çalışanını görüntüleyen restoran sahibi: Tavırları endişe vericiydi

DHA

Kayıp döviz bürosu çalışanını görüntüleyen restoran sahibi: Tavırları endişe vericiydi


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 3 gündür haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'i (36) arama çalışmaları sürüyor. Ergier'i, kaybolduğu gün Belen Tepesi'nde uçurum kıyısındaki kayada otururken cep telefonuyla görüntüleyen Yüksel Bulutoğlu, "Kayalık bölgeye doğru ilerleyen bir kişi gördüm. Tavırları endişe vericiydi. Vadide kayaların devam ettiği bir yol var, orada kaybolduğunu düşünüyorum" dedi.
EŞİ KAÇIRILMIŞ OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ
İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, 16 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat geçmesine rağmen haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlatırken, Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Berk Ergier'in İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evi ile iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ergier'in cep telefonunun en son kırsal Kirazlı Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi. Özel ekip, hemen çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. DHA ise, Berk Ergier'in kaybolduğu gün saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'ndeki Belen tepesi mevkisinde çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ergier, kayaların üzerinde oturarak, bir süre ormanı seyrediyor.  Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ergier'in evine 7 kilometre mesafadeki bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
'VADİDEKİ YOLDA KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Ergier'in son görüntülerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yüksel Bulutoğlu, DHA'ya konuştu. Belen mevkisinde restoranı bulunan Bulutoğlu, "Restoranımızın otoparkından kayalık bölgeye doğru ilerleyen bir şahıs gördüm. Şahıs sağ köşedeki yamaca doğru yürüdü, biraz sağına, soluna bakındı. Sonra kayalıklardan aşağıya indi. Şahsı pencereden takip ediyordum. Bir süre sonra kayboldu. Merak edip, 'Nereye gitti acaba' diye düşündüm. Çünkü tavırları, biraz endişe vericiydi. Ayrıca çok yağışlı bir gündü ve fırtına vardı. Normal bir insan o gün o bölgeyi dolaşmaz diye düşündüm. Merakla verandaya indim. Vadide gözlerimle şahsı aramaya başladım. Uçurum kenarında oturduğunu gördüm. Birkaç saniye izledim ardından bağırdım. Sesimi duymadı. Islık çaldım, yine bir tepki vermedi. İki dakika kayıt aldım. Biraz olduğu yerde oturdu. Sonra kalktı, yürümeye başladı. Vadiye girdiği yerden geri çıkar mı diye bakındım fakat çıkmadı. Etrafa bakındım göremedim. Restoranın camından kontrol etmeye devam ettim, yaklaşık yarım saat tüm vadiye baktım fakat görünmedi. Vadide kayaların devam ettiği bir yol var, orada kaybolduğunu düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-03-19 15:40:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li Kadınlar, farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER MHP’li Kadınlar, farkındalık oluşturdu
Başkan Kaya, “Samet’e umut olalım”
YEREL HABERLER Başkan Kaya, “Samet’e umut olalım”
ADÜ’de Hasta ile Empatik İletişim Paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de Hasta ile Empatik İletişim Paneli gerçekleşti
Efeler’de 1 günde 3 bin TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Efeler’de 1 günde 3 bin TL ceza yazıldı
Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Aydın'da park halindeki otomobil alev aldı
Aydın’ın Sultanları, Hamurcu ile devam edecek
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları, Hamurcu ile devam edecek
Pehlivan’dan MYK açıklaması
YEREL HABERLER Pehlivan’dan MYK açıklaması
Emekli baş komiser banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli baş komiser banyoda ölü bulundu
Şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'
Aydın tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Aydın tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden ...
Aydın’ın yüzde 13’ü yaşlı
YEREL HABERLER Aydın’ın yüzde 13’ü yaşlı
Büyükşehir kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor
Efeler’de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
YEREL HABERLER Efeler’de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı
YEREL HABERLER Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı
Acil müdahale timleri görev başında
YEREL HABERLER Acil müdahale timleri görev başında
Aydın’da 20 proje finale kaldı
YEREL HABERLER Aydın’da 20 proje finale kaldı
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının, son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının, son ...
Kayıp Berk Ergier’in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kayıp Berk Ergier’in kayalıklarda görüldüğü iddiası ...
Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı
MHP MYK’da Aydın’dan iki isim
YEREL HABERLER MHP MYK’da Aydın’dan iki isim
Kuşadası’nda kaybolan şahsın iş arkadaşı konuştu “Kayıp Berk Ergier’in yanında yüklü miktarda döviz yoktu”
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kaybolan şahsın iş arkadaşı ...
Bir babanın en acı görevi Genç hafızın cenaze namazını babası kıldırdı
YEREL HABERLER Bir babanın en acı görevi Genç hafızın cenaze ...
Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor/ Ek ...