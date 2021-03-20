Mutluluğun resmini boyadılar

Kuşadası Belediyesi, ilk kez 2012 yılında Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla kutlanan, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle renkli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte palet ve fırçaları ellerine alan vatandaşlar Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan mutluluğun resmini boyadı.

Kuşadası, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle renkli görüntülerin oluştuğu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar palet ve fırçaları ellerine alarak Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan mutluluğun resmini diledikleri renklere boyadı. Güvercinada ve el heykeli gibi Kuşadası’nın sembollerinden oluşan resim 7’den 77’ye birçok Kuşadalının vurduğu fırça darbeleriyle rengarenk bir hal aldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da katıldı.

“Hep birlikte mutlu olacağız"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Bugün Dünya Mutluluk Günü için bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik hazırladık. Hemşehrilerimiz yoğun katılım gösterdi. Etkinliğimizde Kuşadamızın sembollerinden oluşan resimleri vatandaşlarımızla birlikte boyadık. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde güzel işler yapmak için varız. Hep birlikte mutlu olacağız” diye konuştu.

“Çok keyif aldık"

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Hicran Bakışkan “İnsanların birbirlerinden uzaklaştıkları ve mutluluğa ihtiyaç duydukları bu günlerde böyle bir etkinlik düzenlenmesi çok güzel. Çok keyif aldık. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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