Narkotik köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden uyuşturucu çıktı

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Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Artur'la yapılan aramada, aracın gösterge panelinin alt kısmına gizlenmiş 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, dün saat 11.00 sıralarında, Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Artur, aracın gösterge panelinin alt kısmına tepki verdi. Sökülen panelin altında 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-03-20 17:00:35



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