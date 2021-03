Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1319 Mart tarihleri arasında illerde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayısında artış gözlenirken geçtiğimiz hafta 58,71 olan oran bu hafta 69,07'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, 1319 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 100 bin nüfusa göre vaka sayısı İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Aydın'da vaka sayısı 69,07'ye yükseldi. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana vaka sayıları Aydın'da, 814 Şubat arasında 35,21, 1521 Şubat arasında 37,71, 2026 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat5 Mart arasında 49,42 ve 612 Mart arasında 58,71 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan ve son olarak 69,07 olarak açıklanan vaka sayılarındaki vatandaşlar arasında endişe oluşturdu. Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi.



