Başkan Çerçioğlu, Muğla’daki toplantıya katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçioğlu, Muğla’daki toplantıya katıldı

İHA

Başkan Çerçioğlu, Muğla’daki toplantıya katıldı

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Bodrum’da bir araya gelirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da toplantıya katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla buluşmasının açılış konuşmasını ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün yaptı. İstanbul, İzmir, Adana’dan sonra dördüncü Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün seçimden sonra çıkarılan, değiştirilen yasalarla üvey evlat muamelesi görmelerine rağmen ortak akıl, işbirliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Gürün, “Büyükşehir başkanları buluşmamızı Muğla’mızda yapıyoruz. Muğla; herkesin çok yakından bildiği ilçeleri ile bir turizm kenti olarak bilinir. Yerleşik nüfusu 1 Milyon, yazlık nüfusu 5 milyona yaklaşan bir şehir. Bilinenin aksine sadece turizm değil aynı zamanda tarım kenti. Nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan, bereketli topraklara, başat ürünlere sahip bir şehir. Toprağımıza, yerli tohumumuza sahip çıkıyoruz, köylümüzü, kooperatiflerimizi destekliyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğinin tarım olduğunu biliyoruz. Muğla birbirinden değerli ilçeleri ile sadece Muğlalılar ait olmayan özel bir şehir. 1480 km kıyı şeridi, doğal güzellikleri ve antik kentleri ile korunması gereken bir şehir. Belediyelerimiz kendilerine verilen yetkilerle şehirlerimizi koruyabilmeli. Oysa Ankara’da alınan imarla ilgili, madenle ilgili bir karar bizlerle paylaşılmıyor. İmar konusunda 4 kurum yetkili ve karar alabiliyorlar. Yetkilerin Büyükşehirlerde olup denetim mekanizması merkezi hükümet olmalı” dedi.
Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra değiştirilen ve çıkarılan yasalarla hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını ileri süren Başkan Gürün, “Oysa bizler oylarıyla görev başına geldiğimiz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sevgi, hoşgörü diline ihtiyacımız var. 11 Büyükşehir’e yapılan baskı bize değil hizmet ettiğimiz hemşehrilerimize yapılıyor. Kimseyle kavgamız yok. Bugün 11 Büyükşehir Başkanı buradayız. Toplantılarımızın amacı ortak akıl, işbirliği, dertleşme ve çözüm üretme, çünkü sorunlarımız ortak. 11 Büyükşehir, ülke nüfusumuzun yaklaşık 40 Milyon vatandaşının yaşadığı şehirler. Türkiye’nin lokomotifi, ekonomiyi ayakta tutan, ülkemizin sacayağı olan şehirler. Vatandaşlarımız ‘Gökdelen siyaseti’ yerini ‘gönül siyaseti’ istiyor. Bu toplantıların amacı bu, her eve nasıl girebiliriz, her vatandaşımıza nasıl ulaşabiliriz, her yüzde gülümseme, gönülde nasıl umut olabilirizi konuşuyoruz. Bugünkü toplantımızın konuları pandemi, turizm ve deprem. Pandemi ile ilgili çok değerli Prof. Dr. Kayıhan Pala, depremle ilgili çok değerli Prof.Dr.Naci Görür, turizmle ilgili yine çok değerli Osman Ayık bugün bizlerle. Çok değerli hocalarımıza bizlerle oldukları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz turizminin profesyonelleri Kuşadası'nda buluştu
YEREL HABERLER Deniz turizminin profesyonelleri Kuşadası'nda buluştu
Nazilli'de emniyet teşkilatı ev hanımlarını uyardı
YEREL HABERLER Nazilli'de emniyet teşkilatı ev hanımlarını uyardı
Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
Ziraat Fakültesi sektör buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi sektör buluşmaları devam ediyor
Ormanlık alanda ölü bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda ölü bulunan döviz bürosu çalışanı ...
3 saat arayla korona virüse yenildiler
YEREL HABERLER 3 saat arayla korona virüse yenildiler
Azılı dolandırıcı Kuşadası’nda operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Azılı dolandırıcı Kuşadası’nda operasyonla yakalandı
Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu ...
Narkotik köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Narkotik köpek 'Artur'un tepki verdiği otomobilden ...
Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla ...
Gösterge paneline saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Artur buldu
YEREL HABERLER Gösterge paneline saklanan uyuşturucuyu narkotik ...
Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti
YEREL HABERLER Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili ...
Mutluluğun resmini boyadılar
YEREL HABERLER Mutluluğun resmini boyadılar
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden patates ve soğan üreticisine destek
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden patates ve soğan ...
Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları kazandırıyor
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; Koçarlı'ya yeni nefes alanları ...
Karpuzlu'da Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Karpuzlu'da Korona virüs denetimleri sürüyor
Vali Aksoy’un 21 Mart Dünya Nevruz Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un 21 Mart Dünya Nevruz Günü mesajı
Başkan Kaya’dan Çeçioğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kaya’dan Çeçioğlu'na teşekkür ziyareti
Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı
Hırsızlar arı kovanlarına dadandı, Arıcılar Birliği uyardı
YEREL HABERLER Hırsızlar arı kovanlarına dadandı, Arıcılar Birliği ...
Kaçarken polis otosuna çarpan araçtan tüfek çıktı
YEREL HABERLER Kaçarken polis otosuna çarpan araçtan tüfek çıktı
Cansız bedeni su kuyusunda bulundu
YEREL HABERLER Cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Sorumluluk Söyleşileri başladı
YEREL HABERLER Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Sorumluluk ...
Didim’de kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahale aşı ekibinden geldi Aşı ekibinin müdahalesiyle yaşama döndürülen yaşlı adam hastaneye yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Didim’de kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahale ...