Aydın’da fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (22 Mart 2021 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40 60 km/sa) ve yer yer fırtına (5080 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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