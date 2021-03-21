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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda vatandaşlar sahile akın etti

İHA

Kuşadası’nda vatandaşlar sahile akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde termometrelerin 20 derecenin üstünde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti.

Kuşadası’nda hafta boyunca etkili olan yağış, yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahil ve parkları doldurdu. Yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanan ilçede vatandaşlar güneşin ve sahilin tadını doyasıya çıkardı.
“Güzel havanın tadını çıkarmak için Kuşadası’nı tercih ettik”
Koronavirüs pandemisi ve yasaklardan dolayı çok sıkıldıklarını dile getiren Seyfettin Öztürkkan “Aylardır pandemi ve yasaklarıyla boğuşuyoruz. Havaların güzel olması ve yasaklarında kalkmasıyla beraber kendimizi resmen sokağa attık. Buna çok ihtiyacımız vardı ancak yine de dikkatli olmalıyız. Kurallara uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Tekrar evlere kapanmak istemiyoruz. Bu güzel havanın tadını çıkarmak ve deniz havası almak için Kuşadası’nı tercih ettik. Burası çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

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