Beyazay Derneği kongreye gitti; Başkan Pilevneli güven tazeledi

Beyazay Derneği Aydın Şubesi hafta sonu kongreye gitti. 2017 yılından bu yana Derneğin Başkanlığı’nı yürüten Demet Pilevneli güven tazeledi.

Pandemi koşulları nedeniyle bir süredir ertlenen ve dernek binasında gerçekleşen olağan genel kurula, Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer online katılım sağladı.

Beyazay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Demet Pilevneli, yaptığı konuşmada toplumun her kesiminden destek aldıklarını belirterek, tüm engel gruplarına hizmet ettiklerini, aileleriyle birlikte engellilerin buluşma noktası olduklarını söyledi. Engelli dostlarının desteğiyle başarılı çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Demet Pilevneli, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık gününe denk getirilen kongrede, engellilerin eğitim, sağlık, ortez ve protez ihtiyaçları üzerine de konuştu.

Konuşmasında oluşturdukları Engelsiz Kitap kütüphanesinden söz eden ve tüm engellileri ve engelli dostlarını buraya beklediklerini de kaydeden Pilevneli; “Kamu yararına hizmetlerini sürdüren bir dernek olarak çalışmalarımızı aşkla sürdürüyoruz. Her engellinin bir engelsiz arkadaşı olmalı ve engellileri aileleriyle birlikte sosyalleşmeye teşvik etmeliyiz” dedi.

Demet Pilevneli Başkanlığı’ndaki dernek yönetimi; Ayşe Arbaç, Ahmet Mümin Yıldırım, Hatice Palak, Hidayet Kömürcüoğlu, Nermin Sevim ve Hilal Çatak’tan oluştu.

