Kuşadası’nda AK Partili gençler down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi Kuşadası Gençlik Kolları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısıyla ilçede yaşayan Down sendromlu çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Gençlik kollarının organize ettiği etkinliğe AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe de katıldı.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek ve partili gençlerden oluşan heyet, Kuşadası’nda yaşayan Down sendromlu çocukların evlerini ziyaret etti. Çocuklara eğitimlerinde yardımcı olması için tablet ve çiçek hediye eden AK Partili gençler adına konuşan Başkan Seyfullah Zeyrek, Down sendromunun bir hastalık olmadığını, sadece tek bir fazla kromozomun yol açtığı genetik bir farklılık olduğunu söyledi. Down sendromlu kardeşlerimizle birlikte olmak, hayata onlar gibi gülümseyerek bakabilmek için ziyaretlerimizi tamamladık. 21 Mart’ı unutmayalım, Down sendromlu çocuklarımızla toplum olarak birlikte olmayı öğrenelim” dedi.

