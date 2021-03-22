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Sanayinin en büyük sıkıntısı 'çıraksızlık' oldu Gelecek var, yetişecek eleman yok

İHA

Sanayinin en büyük sıkıntısı 'çıraksızlık' oldu Gelecek var, yetişecek eleman yok

Türkiye’de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın’da sanayinin en büyük sıkıntısı çıraksızlık oldu. 1997 yılında başlayan 8 yıllık zorunlu eğitimin ardından, genç nesil sanayiye gelmeyince emekliler çırak niyetine mesleklerini icra etmeye başladı.
Türkiye’de 1997 yılında başlayan 8 yıllık zorunlu eğitim, sanayilerdeki şenliği yok etti. Aydın 2. sanayide hizmet veren Şener Derman ve Kutlu Gözalan isimli iki usta, meslekte yaşanan çırak sıkıntısı üzerine güçlerini birleştirdi. Eğitime karşı olmadıklarını ancak mesleki eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Şener Derman, “Teknolojine kadar gelişirse gelişsin, hiçbir bilgisayar tornavida, anahtar tutup araç tamir edemiyor. Mevcut sistemle bol diplomalı işsiz gençlerimizin sayısı her geçen artarken, ustaların sayısı da her geçen gün azalıyor. Sektörde iş yoğunluğu oldukça fazla ama işi yapacak kişi sayısı az. 8 yılık zorunlu eğitimin başladığı günden bu yana geçen 23 yıllık süreçte yetişen usta sayısı her geçen gün azalıyor. Yarınlarda araç tamir edecek kişi bulmak daha da zorlaşacak” diyerek ülke genelindeki tüm esnaf ve zanaatkarın önemli bir sorunu haline gelen çırak sıkıntısının çözümü için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
“İşe yaramadıktan sonra diplomanın kıymeti olmuyor”
Bugün uygulanan eğitim modeli ile bol diplomalı hiçbir işi olmayan gençler yetiştiğini ve sisteme müdahale edilmemesi halinde önümüzdeki yıllarda sıkıntının daha da artacağını belirten Şener Derman, “Bir yanda iş arayan gençler, diğer yanda da çalışacak eleman arayan bizler ortak noktamız olmadığı için bir araya gelemiyoruz. İş arayanlarda bol diploma var ama hiçbir şeye yaramıyor. 1820 yaşına gelmiş bir delikanlı çıraklık da yapamıyor. Hal böyle olunca çocuklar okumaktan meslek edinemiyor. Herkes mühendis, doktor olmayacağına göre yarın sanayideki bu işleri kim yapacak bilemiyoruz” diye konuştu.
Bugün işinin ehli bir ustanın ekonomik kazancının da çok iyi olduğunu belirten Kutlu Gözalan, “Her gün trafiğe yüzlerce araç çıkıyor. Buna karşın diğer sektörlerde olduğu gibi tamircilik sektöründe de usta sayısı her geçen gün azalıyor” dedi.
Araç sahiplerine de çeşitli tavsiyelerde bulunan usta Kutlu Gözalan, “İlimiz Aydın’da da araçlarda en fazla baskı balata sorunu yaşanıyor. Bunun sebebi de araç sayısında fazlalık ile birlikte şehir içinde trafik yoğunluğundan dolayı sürekli ‘durkalk’ yapılması. En iyi tamir bakımdır. Bu nedenle araç sahiplerinin araçlarının bakımını zamanında yaptırmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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