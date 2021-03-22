Kuşadası’nda yapılması planlanan Yat Limanı'nın ÇED raporu iptal edildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkına ev sahipliği yapan Güzelçamlı Mahallesinde yapılmak istenen yat limanı projesi için verilen ÇED raporu, mahkeme tarafından iptal edildi. Yargılama sonrasında ÇED raporunun iptali kararı, çevre gönüllüleri tarafından sevinçle karşılandı.

"Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi" için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması için açılan dava, mahkeme tarafından karara bağlandı. Mahkeme söz konusu ÇED raporunu iptal etti.

Aydın İdare Mahkemesi'ne açılan davada, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde bulunan projenin imar planlarının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası yasaya da aykırı olduğu şeklindeki savunmalarıyla sonuç aldıklarını açıklayan Avukat Dr. Bülent Tokuçoğlu, kararın Kuşadası açısından önemli olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilmesi amaçlanan proje ile barınağın 100 tekne kapasitesinden 200 tekne kapasitesine çıkarılması, üç adet feribot yanaşma yeri ve 200 tekne kapasiteli yat limanı inşa edilmesi planlandığı ifade edilerek, ÇED raporuna itiraz ettiklerini açıklayan Avukat Tokuçoğlu, “ÇED kararının iptal edilmesin Güzelçamlı ve Millli Park’ın doğal ve tarihi güzelliğinin korunması adına çok önemli bir kazanım oldu" dedi.



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