Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2-0 öne geçtiği deplasmanda düşme hattında yer alan Atlas Maden Çengelköyspor'la 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'un 3 puan hasreti 5 haftaya yükseldi. Son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp, Teknik Direktör Mesut Toros önderliğinde oynadığı 2 karşılaşmadan 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, zirvenin 9 puan gerisinde 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Son 6 maçında Play-Off hattındaki yerini garantilemeye çalışacak Nazilli ekibi, gelecek hafta ilk 5 yarışı veren Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda sol kanat Aytaç sarı kart cezalısı durumuna düştü.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2021-03-22 12:59:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.