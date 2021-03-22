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Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu ile Aydın, kuru incirin üssü olacak

İHA

Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu ile Aydın, kuru incirin üssü olacak

Türkiye ve Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın, hayata geçirilen soğuk hava deposu ile birlikte kuru incirin de üssü olacak.
Aydın Ticaret Borsası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) desteğiyle hayata geçirdiği soğuk hava deposu ile üreticilere destek olacak. Bu kapsamda Soğuk Hava Deposu’nu ziyaret eden GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, depoda incelemelerde bulundu. Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi, GEKA’nın desteğiyle hayata geçerken Aydın’da başta kuru incir olmak üzere soğuk muhafaza gerektiren gıda ürünlerinin de sağlıklı ortamda depolanmasına olanak sağlayacak. Bu kapsamda incir üretiminde dünyada bir numara olan Aydın’ın, küresel ölçekte kuru incir üssü olmasının da önü açıldı.
Aydın’ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi’nde 19 bin metrekarelik alan ve bin 800 ton kapasiteli tesis ile birlikte incir üreticisi de piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunarak yılın 12 ayında satışı yapılabilecek. Kalite ve pazarlama kapasitesi artan kuru incirin katma değerinin de artmasıyla Aydın’da ihracatın geliştirilmesine olanak sağlanacak. GEKA’nın 3 milyon TL hibe desteği sağladığı ve toplam proje bedeli 5,5 milyon TL olan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu, kurulan güneş panelleri ile birlikte kendi elektriğini üretiyor.
“Aydın için önemli bir proje”
Geçen yıl temel atma töreni gerçekleştirilen ve 2020’nin sonlarında tamamlanarak ilk ürün alımını gerçekleştiren Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulunan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tesisin Aydın ekonomisine önemli katkılar sunacağına dikkat çekti. Tesisin Aydın ihracatına önemli fayda sağlyacağını ifade eden GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın desteklediği “Aydın Yenilenebilir Enerjili Kaynaklı Soğuk Hava Deposu projesini bugün ziyaret ettik. Bu projemiz dünyada ve Türkiye’de tarım ürünlerinin üretilmesine lider konumda olan Aydın için çok önemli bir proje. Projenin Aydın’da başta incir olmak üzere tarım ürünlerinin kalitesinin, rekabet gücünün ve ihracat kapasitenin arttırılması yönleri ile büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Ajansımız, 2010 yılından beri tarım ürünlerinde katma değerin artırılması, örgütlülüğün ve verimliliğin sağlanması yönünde çalışmalar yapmakta. Bu çalışmaları da son yıllarda arttırmış durumdayız. Çünkü, tarım konusu Aydın’da bizim için önemli bir konu. Bu projenin Aydın’da özellikle incirin pazarlanmasına ve ihracat kapasitesinin artmasına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda, böyle bir projeyi zamanında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdikleri için Aydın Ticaret Borsasına ve projenin ortaklarına Ajansımızın Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum” dedi.
“Örnek olacak bir tesis”
Projenin yenilenebilir enerji ile enerjisini sağlayan bir proje olması nedeniyle de önemli ve farklı bir proje olduğunun altını çizen Akdoğan, tesisin güneş enerjisi panelleri ile büyük oranda elektriğini sağlayabildiğini söyledi. Projenin Kalkınma Ajanslarının 2021 yılı ‘Kaynak Verimliliği’ teması ile de örtüştüğünü vurgulayan Akdoğan, “2021 yılı ‘Kaynak Verimliliği’ teması kapsamında Ajans olarak Bölgede çeşitli faaliyetler yürüteceğiz. Üretirken ve tüketirken verimlilik konusunu temel mottomuz olarak belirledik. Kaynak verimliliği anlamında projenin örnek bir proje olacağını düşünüyoruz. Sonuçları itibari ile hem bölgemizde hem Türkiye’de bu tesisin örnek alınarak benzer tesisler yapılabileceğini de öngörüyoruz. Tabii Ajansımız bu anlamda benzer güdümlü projeleri, çeşitli tarım ürünlerinin rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeleri desteklemeye devam edecek. Ben Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz, Yönetim Kurulumuz ve Ajansımız adına başvuru sahibi Aydın Ticaret Borsasına ve ortaklarına teşekkür eder, Bölgemize ve Aydınımıza bu projemizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.
“Üreticilere destek olmak için çalışıyoruz”
Aydın Ticaret Borsası tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) destekleriyle yapımı tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş tarafından işletilen soğuk hava deposunun faaliyete geçmesinin Aydın ili tarımsal ürünlerine değer katacağını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, “Yapımına 2020 yılının 2. ayında temel atarak başladığımız, 9.ayın sonunda tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş, yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposudur. 1.800 metrekare kapalı alan kapasitesine sahip soğuk hava deposunda yenilenebilir enerji ile en büyük gider olan enerji masraflarını minimalize etmiş durumdayız ”dedi.
Aydın ilinin tarımsal ürünlerin üretimi açısından ülkede lider illerden biri olduğuna ve özellikle dünya üretiminde birinci sırada yer alan kuru incirin arzının yüksek olduğu dönemlerde piyasada fiyat dalgalanmalarının yaşandığını ifade eden Çondur, depolama şartları ve kalite yönündeki sorunları minimalize etme ve sıfırlama anlamında üyelerden gelen talepler doğrultusunda soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğunu bunun neticesinde GEKA’nın destekleriyle ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş ‘yi faaliyete geçirdiklerini belirtti. Kuru incirde, üretiminde Türkiye’de 2.sırada olduğumuz çilekte ve diğer yaş meyve sebzelerde depolama şartlarının iyileştirilmesi, Aydınlı üreticilere ve Aydın Ticaret Borsası üyelerine soğuk hava deposunu en ekonomik şekilde kullandırarak Aydın ili ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Çondur; “ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş’nin yapımında emeği geçen başta Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize, GEKA ve GEKA Yönetim Kurulu’na son olarak daha önce GEKA Yönetim Kurulu’nda olan Aydın Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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