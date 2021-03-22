Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına, yükseklerine yoğun kar uyarısı yapıldı

Aydın’da yapılan son değerlendirmelere göre, yarın kuvvetli yağış ve fırtına, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 23.03.2021 Salı günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sisteme ek olarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk bir sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak bölgemizi etkilemesi bekleniyor. 23.03.2021 Salı günü bölge genelinde görülecek yağışların, İzmir, Aydın ve Manisa il geneli ile, Balıkesir’in Marmara kıyıları dışında kalan kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla bölgemizin kuzeyinde yüksek kesimlerde, güneyinde dağlık alanlarda yoğun kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise bölgemizin, güneybatı kesimleri hariç, büyük bölümünde görülecek yağışların, karla karışık yağmur ve yüksek rakımlı kesimlerde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma gününden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniliyor. Hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren hissedilir derecede ( 615 derece) azalarak

mevsim normallerinin altına inmesi tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe geceleri kıyı kesimlerde hafif iç ve yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı, kar yağışı alan kesimlerde buzlanma bekleniliyor. Bölgemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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