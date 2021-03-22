Aydın'da tepki çeken görüntü



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

AydınDenizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 palakalı otomobile bir köpeğin, iple bağnarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Akibeti belle olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN

2021-03-22 19:29:30



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