Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit ettiği bir adrese baskın yaptı. İkamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet fişek, 9 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 TL ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi. Zehir taciri M. T. isimli şahıs yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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