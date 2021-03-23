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Ev hayalleri yarım kaldı, müteahite 'ayıplı mal' davası açtılar

DHA

Ev hayalleri yarım kaldı, müteahite 'ayıplı mal' davası açtılar


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde 4 yıl önce yapımına başlanan 2 blok halindeki inşaattan daire satın alan 115 kişi, müteahitin işi yarım bırakması nedeniyle aradan geçen süreye rağmen evlerine kavuşamadı. Mağdurlardan 6'sı, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'ayıplı mal' davası açarken, müteahhit Yaşar Özbaş amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını, işin tamamlanması için formül aradığını söyledi.
Müteahhit Yaşar Özbaş, 2017 yılının Eylül ayında, Yenicami Mahallesi'nde 13'er katlı 2 bloktan oluşan 115 dairenin inşaatına başladı. İnşaatın temeli atıldıktan sonra da daireler satışa çıkarıldı. 115 daire sözleşme ile satıldı. Daire alanlardan bazıları nakit ödeme yaparken bazıları kredi kullandı. Ancak, 18 ayda tamamlanacağı taahüt edilen inşaat, 2019 yılında durdu. 2 yıl bekleyen daire sahiplerinden 6'sı geçen yıl temmuz ayında, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'ayıplı mal' davası açtı. Dava devam ederken Volkan Topçu, "2017 yılında daire aldım. Teslim tarihi Nisan 2019'du. Ancak 2 yıldan bu yana inşaata bir çivi bile çakılmadı. Buradan ev alan herkesin bir emeği bir hayali vardı. Ama şu anda kimsenin bir umudu kalmadı. Aralıksız her 15 günde bir müteahhidin ofisine gidiyoruz. Ancak verilen ve değişmeyen sözler hep aynı; 'Yapacağız', 'Devam edeceğiz', 'Sabredin'.  205 bin lira peşin ödedim. Kalan 40 bin lirayı ise anahtar tesliminde ödeyecektim. Bekçisi olmadığı için inşaata hırsızlar giriyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.
Ali İksan Toplan da "Arazim vardı, satıp, 2 daireyi parasını nakit olarak verip, satın aldım. O tarihte 400 bin lira ödedim. Ancak o gün bugündür yapılacak diye bekliyoruz" diye konuştu.
Mevlüt Dilek ise, "Eşim adına bir daire aldım. 135 bin lira ödedim. 20 yılda biriktirdiğim paramı verdim. Bir apartmanda görevli olarak çalışmaktayım. Gecem gündüzüm belli değil. Geceleri kaloriferleri yakıyorum. 4 saatlik uykuyla bu paraları kazandım. Bu binaya yatırdık, bekliyoruz" şeklinde konuştu.
'ÇIKMAZIN İÇERİSİNDEYİZ'
Serpil Karabacak, "Sözleşmeyi yaptıktan sonraki 10 gün içerisinde parayı ödedik. Yıllarca fabrikada çalıştım. Aldığım tazminatımı ve kenarda olan birikimimizi buraya yatırdık. 180 bin lira param gitti. Sözleşme yapılalı 4 yıl bitmek üzere ama inşaat tamamlanmadı. Kandırılmaktan, mağdur edilmekten bıktık. Sağlığımız ve psikolojimiz bozuldu. Çıkmazın içerisindeyim. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.
Müteahhit Yaşar Özbaş ise, maddi anlamda sıkıntılarının olduğunu amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını, işin tamamlanması için formül aradığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2021-03-23 10:43:25

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