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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elinde satırı gören şaşırıyor Kadın kasap çocukluk hayalini gerçekleştirdi

İHA

Elinde satırı gören şaşırıyor Kadın kasap çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde aldığı mikrokredi ile kasap dükkanı açan Sevilay Köseoğlu'nu (49) elinde satırla gören müşteriler önce şaşırıyor, sonrasında ise tebrik ediyor.
Hayalindeki baba mesleği olan kasaplığı, aldığı mikrokredi sayesinde gerçeğe dönüştüren Sevilay Köseoğlu, 10 yıldır mahallesinde kasap dükkanı işletiyor. 15 yıl önce mahallesindeki bakkal dükkanını devralarak ticarete atılan Köseoğlu, ardından mahallede kasap olmaması değerlendirerek hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Mikroredi alarak kasaplığa başlayan Köseoğlu'nun müşterileri kadın kasabı elinde satırla görünce önce şaşırarak sonra ise kasaplığa kadın eli değdirdiği için tebrik ediyorlar. Özellikle hemcinsleri tarafından da büyük takdir toplayan kadın kasap, etleri özenle satışa hazırlıyor. Kadının isterse her işi yapabileceğini belirten Köseoğlu, "Yeter ki isteyelim, isteyerek yapılan bir işte başarılamayacak hiç bir şey yok" dedi.

"Hayalini gerçeğe çevirdi"
Çocukluk hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden evli ve bir çocuk annesi Sevilay Köseoğlu, "Daha önce küçük bir bakkaldı burası. Bakkal sahibi ile aramız iyiydi. Zaman içerisinde kendisinin bakkalı bana devretmesini istedim ve kendisi de kabul etti. 15 yıldır ticaretin içerisindeyim. Önce bakkal olarak başladım sonrasında da 2010 yılında Mikrokredi ile tanıştım. Önce 700 TL Mikrokedi aldım. Babam Hamzabali köyünde elli yıl kasaplık yaptı. Babamın yanında büyüdük yetiştik, ancak bize tehlikeli olabileceği için ete dokundurtmadı. Bir baba mesleği olarak hep hayalimdi, babamın yaptığı işi yapmak istiyordum. Baba mesleğim olan kasaplık yapmak istedim. Konuyu eşimle konuştuğumda 'niye olmasın' diyerek beni teşvik etti. Onun da desteği ile bu işe atıldım. Gerekli kursları alarak kendimi geliştirdim. Şimdi kendi başıma bütün bir hayvanı parçalayarak, pirzola, bonfile ve kıyma olarak işleyebiliyorum. Önce çok şaşıranlar oldu. Bayandan kasap olmaz diyenler, beni şikayet edenler de oldu. Ama ben bunların hepsini kulak ardı ederek mikokredinin de katkıları ile aşama aşama aldığım paraları arttırarak bugün mahallemin kasaplık ihtiyacını gideriyorum" dedi.

"Arkadaşlarına da örnek oldu"
Aldığı kredi ile çevresindeki arkadaşlarına da örnek olan Köseoğlu, "Hayalimi gerçekleştirmek amacı ile mikrokredinin bana verdiği destekle şarküterimi açtım. Önce bir koyun alarak bu işe başladım. Daha sonra ilerleyen yıllarda 15 bin TL'ye kadar aldığım kredi ile işimi geliştirdim. Etrafımda bana destek çıkan çok arkadaşım var. Benimle birlikte onlar da mikrokrediye yöneldi. Onlar da yaptıkları işlerle kendilerine gelir sağlamaya başladılar. Eşime ve çocuğuma da maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kasap yok mu? diye soru soruyorlardı"
Müşterilerinin ilk dönemlerde kendisini elinde satırla gördüklerinde çok şaşırdıklarını ve kendisi ile tanışıp alış veriş yapmak için çok kişinin geldiğini belirten kadın kasap Köseoğlu şunları söyledi; "Beni tanımayan müşterilerim çok şaşırıyorlardı ilk gördüklerinde. Ama benim ne kadar itina ile bu işi yaptığımı ve istedikleri şekilde kaliteli et hazırlayıp sunduğumu görünce herkes memnun kalarak ayrılıyor. Şimdi çoğu kişi alışsa da ilk açtığım dönemlerde müşterilerim gelip et istediğinde etrafta kasap arıyorlardı. Kasap nerede? diye soruyorlardı. Bende kasabın kendim olduğunu söylediğimde çok şaşırıyorlardı. O dönemde sadece bu mesleği yaptığıma inanmayarak alış veriş yapmaya, tanışmaya gelen müşterilerim de oldu. Yeter ki isteyelim. İsteyerek yapılmayacak, başaramayacağımız hiç bir iş yok bence."

Mikrokedi nedir
Mikrokredi dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan küçük bir sermayedir. Mikrokredinin amacı, klasik yollarla (banka kredisi) kredi alamayacak kişiler; yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya katkı sağlayacak sermaye ihtiyacını karşılamaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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