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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da toplam araç sayısı 479 bin 498'e ulaştı

İHA

Aydın'da toplam araç sayısı 479 bin 498'e ulaştı

Aydın’da araç sayısında bir önceki aya göre artış gözlemlenirken, toplam araç sayısı 479 bin 498’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde toplam araç sayısı 479 bin 498’e ulaştı. 2020 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 459 bin 72 iken, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 479 bin 498’e ulaştı. Otomobil sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 190 bin 601’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 190 601 adet otomobil, 10 bin 580 adet minibüs, 2 bin 888 adet otobüs, 73 148 adet kamyonet, 9 bin 160 adet kamyon, 141 bin 688 adet motosiklet, 50 bin 590 adet traktör ve 843 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,9 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 8 bin 594 adet ile motosiklette gerçekleşti.

"7 bin 492 taşıtın devri yapıldı"
2021 yılı Şubat ayında Aydın’da toplam 7 bin 492 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 4 bin 133 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 476 adet ile kamyonet, 852 adet ile motosiklet, 593 adet ile traktör, 218 adet ile minibüs, 139 adet ile kamyon, 63 adet ile otobüs ve 18 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

"Bin 352 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı"
2021 yılı Şubat ayında toplam bin 352 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 667 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 364 adet ile otomobil, 138 adet ile kamyonet, 161 adet ile traktör, 20 adet ile kamyon ve 2 adet ile minibüs geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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