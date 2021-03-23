Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

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Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)-AYDIN'da 21 yaşındaki Yiğit Kaan V., tartıştığı babası Barış V.'yi (45) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda,

Yiğit Kaan V., henüz bilinmeyen nedenle babası Barış V. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yiğit Kaan V., babası Barış V.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Baba kanlar içinde yere yığılırken

ihbar üzerine adrese polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Barış V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit Kaan V., polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-03-23 12:21:08



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