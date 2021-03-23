Nazilli Belediyespor'un derdi duran top



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın) (DHA) Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirve hedefinin uzağında kalmasına rağmen halen play-off hattında yer alan Nazilli Belediyespor'un başı duran toplarla dertte. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, son iki maçta duran top ve uzaktan atılan şutlarla kalelerinde 4 gol gördüklerini belirterek, "Takımdan memnunum, duran toplara önlem alırsak play-off'u garantileriz" dedi.

Son 5 haftada galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılarda takımın başında çıktığı 2 maçta 3 puanla tanışamayan Mesut Toros, kısa sürede çıkışa geçeceklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Şanssızlıklar yakamazı bırakmıyor. 1 hafta içinde 2 maç oynadık. Duran toplardaki hatalarımızla galibiyet alamadık. Bay takım olarak geçireceğimiz bu haftada yapacağımız antrenmanlarla eksik yönlerimizi güçlendireceğiz. En kısa sürede play-off'u garantileyip önce finallere kalacağız, ardından 2'nci Lig için tüm enerjimizle mücadele edeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-03-23 13:06:15



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