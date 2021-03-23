Aydın’da ticari araç sürücülerine ücretsiz test yapılacak

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, toplu taşımada bulaş riskini azaltmak amacıyla ticari araç sürücülerine ücretsiz Korona virüs testi uygulanacağını duyurdu.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, yapılan analizlerde toplu taşıma ve ev içi ziyaretlerde bulaş riskinin fazla olması nedeniyle hem vatandaşların daha risksiz bir yolculuk yapması hem de şoförlerin korunması amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek, tüm şoförlerin kendilerine en yakın devlet hastanelerinde testlerini yaptırabileceğini söyledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e şoför esnafına ve halk sağlığına yaptıkları katkılarda dolayı teşekkür eden Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Pandemi süreci başladığı günden bu yana gerek toplu taşıma araçlarımız, gerekse taksilerimiz ve servis araçlarımızda covid 19 tedbirlerine titizlikle uyuyoruz. Her hafta da tedbirler kontrol ediliyor. Sağlık Müdürlüğü’müzün bu uygulaması ile gerek vatandaşlarımız gerekse şoförlerimiz daha da güvende olacaktır” dedi.

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