Banyoda düşen genç öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp, başından yaralanan Furkan Oran (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde meydana geldi. Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-03-23 20:25:17
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