Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Aydın'da Efeler ilçesinde, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yiğit Kaan Vural'ın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yiğit Kaan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemal YILDIRIM/EFELER (Aydın), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-03-24 01:24:55



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