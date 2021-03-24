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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan özel öğrencileri yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Özcan özel öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Pandemi kuralları çerçevesinde öğrencilere tek tek hediye takdim eden Başkan Özcan; “Böyle anlamlı bir günde engelli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte olmak bizler için büyük bir anlam taşıyor. Down sendromlu öğrencilerimizin yanlarında olmaktan çok mutluyuz. Nazilli Belediyesi olarak özel çocuklarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Okul Müdürü Ali İhsan Şahin; “Güzelköy Özel Eğitim Okulu bünyesinde, lise çağındaki down sendromlu öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Yaşları 15 ile 27 arasındaki 22 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Buradaki eğitimin büyük bir kısmı uygulamaya yönelik beceri ve iletişim derslerini kapsamaktadır. Böyle özel günlerde yapılan ziyaretler, onlara verilen sevgi, ilgi ve hediyeler öğrencilerde heyecan oluşturmakta ve sosyalleşmelerinde büyük katkı sağlamaktadır. Pandemi şartlarından dolayı eğlence ve etkinliklerimizin birçoğunu iptal ettiğimiz bu süreçte sadece kısa ziyaretler ile basında ve kamuoyunda bahsedilmesi bile bizlere çalışmalarımızda yalnız olmadığımızı hissettirmesi açısından çok önemlidir. Bu kapsamda okulumuzu ziyaret edip öğrenci ve personelimizin her daim yanında olduğunu belirten başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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