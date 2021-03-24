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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendirlioğlu; "Barajların doluluk oranları yeterli değil"

İHA

Kendirlioğlu; "Barajların doluluk oranları yeterli değil"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu son günlerde yağan yağmurların barajların doluluk oranlarına etki etmediğini ifade ederek, "Barajların doluluk oranları yeterli değil. Yaz döneminde 2007 benzeri bir kuralık yaşanacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da 2007 yılından sonraki en susuz ve kurak yılını yaşıyor. Aydın’da sulama sezonu için gerekli olan 580 milyon metreküp suyun yarısının dahi toplanamadığı belirtilirken, çiftçiler kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, 2007'de yaşanan kuralık benzeri bir kuraklığın bu yaz yaşanmasının öngörüldüğünü belirterek çiftçilerin 2021 yılında suyu tasarruflu kullanması istedi.

Aydın'da son haftalarda etkili olan yağışların da barajları doldurmaya yetmediğini ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Yağmurun bir damlası bir çok kıymetli. Son zamanlarda yağan yağmurlar da barajları beklenen düzeye getiremedi. Kemer, Adıgüzel ve Adnan Menderes Barajlarındaki doluluk oranları maalesef istediğimiz düzeyde değil. Örnek vermek gerekirse Adnan Menderes Barajı'ndaki doluluk oranımız yüzde 24 düzeyinde. Kemer Barajı'nda bu oran yüzde 51, Adıgüzel Barajı ise yüzde 21 seviyelerinde görülmekte. Bu oranlar bizleri kurak bir yazın beklediğinin habercisi olarak görülüyor. Diğer bölgelerdeki barajların su oranları yükselse de bizim için asıl önemli olan bu üç barajın durumu" dedi.

Vahşi sulama sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Kendirlioğlu, "En az su ile en fazla sulama yapılması için gerekli tedbirler alınarak, damlama sulama sistemine geçilmesi gerekiyor. Susuz tarım düşünülemez" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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