Başkan Ömer Günel Davutlar'da vatandaşlarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte Davutlar Mahallesi’ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ve vatandaşlarla buluştu. Muhtar Yağcıoğlu, son iki yıldır Davutlar’ın büyük bir değişim yaşadığına dikkat çekerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte Davutlar Mahallesi’nde bir dizi temasta bulundu. Davutlar Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ederek Muhtar Erol Yağcıoğlu ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Başkan Ömer Günel, sorun ve önerileri dinledi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve Belediye Meclis Üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Ömer Günel, önümüzdeki süreçte Davutlar Mahallesi’nde yaşama geçirecekleri projelerle ilgili bilgi aktardı.

“Davutlar Değişiyor”

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu, “Davutlar yıllardır almadığı hizmeti bu dönemde alıyor ve değişiyor. Çalışmalardan vatandaşlarımız oldukça memnun. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere mahallemizin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Davutlar sakinlerine misafirperverliklerinden olayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak her görüşe, her düşünceye saygı duyuyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz” dedi.



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