Sobacılar çarşısının üstü kapatılacak

Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yağışlardan olumsuz etkilenen Sobacılar Çarşısı esnafının mağduriyetini gidermek ve çarşının modern bir görünüme kavuşması için; çarşının üst kısmının kapatılacağını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir yandan Efeler’i marka kent haline getirebilmek ve ilçeyi modern ve yeni bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki Sobacılar Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Başkan Atay, çarşı esnafının taleplerini dinledi. Atay, çarşının üstünde kullanılan çadırların oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşların mağduriyetine son vermek için, ilgili birim müdürlerine çarşının üst kısmının tente ile kapatılması talimatını verdi.

Başkan Atay yaptığı açıklamada, “Efeler’i marka kent yapmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Sobacılar Çarşısı’nı da; modern bir görünüme kavuşturmak ve esnafın hayatını kolaylaştırmak için hızlı bir şekilde tente ile kapatacağız. Mahallelere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan çalışmalarımız hakkında övgüler almak, Efeler halkımız tarafından ilgiyle karşılanmak çalışmalarımızda bizleri motive ediyor. Efelerimizin refahı için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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