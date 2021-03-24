Milletvekili Yavuz kesik yedi, Sarıbaş listeye girdi

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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'sinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesini açıkladı. Önceki dönem MKYK listesinde yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz yeni listeye giremezken, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Eski Başkanı Seda Sarıbaş yeni listeye dahil oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'sinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK listesinin 50 kişiden 75 kişiye çıkartılacağını ifade ederek yeni listeyi açıkladı.

Sarıbaş listede yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni MKYK listesinde, önceki dönemde MKYK listesinde yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz liste dışı kaldı. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Eski Başkanı Seda Sarıbaş yeni açıklanan listede yer aldı.



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